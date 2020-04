Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi peut produire des millions de doses d'hydroxycholoroquine - DG Reuters • 02/04/2020 à 23:27









PARIS, 2 avril (Reuters) - Sanofi SASY.PA sera en mesure de produire des millions de doses d'hydroxychloroquine si les résultats des essais cliniques en cours confirment l'efficacité de ce médicament contre le Covid-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus apparu en Chine en décembre dernier, a déclaré jeudi le directeur général du laboratoire pharmaceutique français à Reuters. Paul Hudson, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, a précisé que le groupe travaillait actuellement à plus de 93% de ses capacités de production. Il a expliqué que Sanofi avait fait le choix de "surproduire" ce médicament afin de fournir les hôpitaux en Europe et aux Etats-Unis submergés par le nombre de patients atteints gravement par la maladie. Sanofi possède 73 sites industriels dans 32 pays. Pour lire l'intégralité de l'interview en anglais, cliquer sur (Matthias Blamont, Michael Erman, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.68%