Sanofi: partnenariat renouvelé avec le néerlandais Pharming

(CercleFinance.com) - Le néerlandais Pharming a annoncé jeudi le renouvellement pour une durée de cinq ans de son partenariat stratégique conclu avec le groupe français Sanofi.



Le laboratoire biopharmaceutique basé à Leiden, qui collabore avec Sanofi depuis maintenant 11 ans, rappelle que cet accord porte sur la production de Ruconest, un inhibiteur recombinant de C1 estérase destiné au traitement de l'angioedème héréditaire, une maladie génétique caractérisée par la survenue d'oedèmes sous-cutanés.



Pharming explique avoir décidé en conséquence de renoncer au développement de ses propres capacités de production, un projet qu'il comptait implanter au sein de la zone d'activités d'Oss (Pays-Bas).



Cette mesure devrait lui permettre d'économiser quelque 40 millions d'euros.





