Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: partenariat avec Biovac contre la polio en Afrique information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la conclusion d'un partenariat avec Biovac portant sur la production locale de vaccins inactivés contre la poliomyélite (ou vaccin polio inactivé, VPI) en Afrique, en vue de répondre aux besoins potentiels de plus de 40 pays africains.



Le géant français de la santé explique que ce partenariat soutient l'ambition des Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies d'avoir 60% des vaccins administrés localement produits en Afrique d'ici 2040.



Sanofi continuera de produire le VPI sous forme de vrac et Biovac, qui sera titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, sera chargé des dernières étapes de sa formulation et des opérations de remplissage, de conditionnement et de distribution à l'UNICEF.





Valeurs associées SANOFI 87,66 EUR Euronext Paris +0,97%