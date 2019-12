Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : partenariat avec Biocorp pour son dispositif Mallya Cercle Finance • 12/12/2019 à 08:22









(CercleFinance.com) - Biocorp annonce la signature d'un contrat de partenariat avec Sanofi portant sur la technologie Mallya, dispositif connecté pour stylos injecteurs d'insuline, accord de long terme faisant suite aux négociations exclusive engagées en juillet 2019. Sanofi acquiert les droits d'une distribution non exclusive de Mallya dans sa version actuelle à l'échelle mondiale, et ce dès 2020. Biocorp s'engage à développer une version spécifique et exclusive de Mallya pour SoloStar, le stylo à insuline de Sanofi. Suite à cet accord, Sanofi s'engage à verser à Biocorp un nouveau paiement de deux millions d'euros à la signature du contrat, un troisième versement de 1,5 million étant attendu courant 2020 à l'occasion du lancement effectif de Mallya sur le marché.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.36%