Sanofi parmi les plus fortes baisses du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 2 décembre 2022

Sanofi a confirmé ce matin son engagement dans des discussions en vue de l'acquisition de Horizon Therapeutics, société biotech irlandaise, spécialiste des maladies rares et auto-immunes. "Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d'une offre, ni quant aux termes d'une telle offre, le cas échéant", a précisé le groupe dans son communiqué, annonçant que la transaction se ferait uniquement en numéraire. Le titre s'est remis à baisser ce jour comme après l'annonce des discussions par Horizon le 30 novembre.

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial, créé en 1994, premier européen, et 1er mondial dans les vaccins ;

- Ventes équilibrées de 37,8 Mds€ provenant de 4 divisions : la médecine générale pour 34 %, la médecine de spéciaités (immunologie, neurologie et oncologie) pour 35 %, les vaccins pour 20 % et la santé grand public ;

- Part croissante des émergents (34 % des ventes) derrière les Etats-Unis (38 %) et l’Europe (28 %);

- Modèle d’affaires en 4 points : une organisation simplifiée, un portefeuille restructuré et contenant plus de produits biologiques, une R&D transformée et des ambitions fortes en termes de rentabilité et de solidité financière ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal : 9,48 % des actions et 16,95 % des droits de vote), Serge Weinberg présidant le conseil d’administration de 16 membres, Paul Hudson étant directeur général ;

- Bilan sain avec une dette nette de 12,2 Mds€ et un autofinancement libre de 3,2 Md€ à fin juin.

Enjeux

- Plan « Play to win » 2020-2025 visant à créer un groupe agile et n° 2 mondial :

- 2020/22 : marge opérationnelle de 30 %, 2,5 Mds€ d’économies de coûts,

- 2023/25 : réduction d’1/3 des familles de produits, productivité guidée par la R&D et le digital dans les usines et marge opérationnelle de 32 % ;

- Stratégie d’innovation :

- 5 axes de recherche : immunologie & inflammation, oncologie, neurologie (scléroses notamment), maladies hématologiques rares & maladies rares, vaccins,

- 91 projets en cours dont 29 en phase 3 et 5 en attente de visas par les autorités,

- développée en collaboration -Kymera pour l’immunologie, Translate Bio dans les ARN pour vaccins- ou par acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab pour l’oncologie,

- soutenue par des plateformes technologiques : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant pour 2050 la neutralité carbone,

- 2030 : recul de 55 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 & 2 et de 30 % pour le scope 3,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins,

- 2025 : écoconception de tous les nouveaux produits ;£

- 2022 : lancement d’Impact, médicaments vendus sans profit dans 40 pays pauvres,

- émissions de lignes de crédit indexées sur le développement durable ;

- Retombées des 5 médicaments « prioritaires » : Amcenestrant (cancer du sein), Fitusiran (ARN pour hémophilie), Efanesoctocog (hémophilie), Nirsévimab et Nisévimab (virus respiratoires) et Tolébrutinib (sclérose en plaques) :

- Suivi commercial des médicaments approuvés par la FDA (Dupixent) ou reconnus comme inno-vants (Efanesoctocog alpha pour l’hémophilie) et homologués par la Commission européenne (Nexviadyme® et Xenpozyme) ;

- Après Origimm, spécialisée dans la recherche sur les affections cutanées, Kadmon et Owkin, ac-quisition d’Amunix en immuno-oncologie, renforçant le portefeuille R&D d’agents biologiques.

Défis

- Image ternie par le retard du vaccin contre le Covid 19 ;

- Conflit russo-ukrainien : risque de retard dans l’achèvement des essais cliniques sur patients dans la Sclérose en Plaque et la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive ;

- Suivi des approbations préliminaires : Altuvilio (examen prioritaire accordé par la FDA) et re-commandations du CHMP pour le Beyfortus et l’Enjaymo ;

- Après le fort bond des revenus, tirés par les vaccins au 3ème trimestre, 2ème rehaussement de l’objectif 2022 d’une croissance d’au moins 16 % du bénéfice par action.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.