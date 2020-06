Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi optimiste sur de nouvelles perspectives pour le Dupixent Reuters • 11/06/2020 à 07:51









PARIS, 11 juin (Reuters) - Le laboratoire français Sanofi SASY.PA fait état jeudi de nouvelles perspectives d'indications pour son anticorps monoclonal Dupixent, développé dans le cadre de son partenariat avec la biotech américaine Regeneron REGN.O et utilisé dans le traitement de la dermatite atopique sévère et de l'asthme. "Bien que la dermatite atopique et l'asthme sont les maladies fondamentales pour lesquelles le Dupixent a été approuvé pour la première fois, ce médicament présente d'importantes opportunités dans le traitement de multiples maladies dans lesquelles l'inflammation de type 2 joue un rôle", a déclaré le Dr John Reed, responsable de la R&D de Sanofi, cité dans un communiqué. "Nous poursuivons donc activement l'évaluation clinique d'indications supplémentaires", dont une sous-catégorie de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), notamment. Sanofi précise que plusieurs des responsables du laboratoire vont présenter la stratégie de croissance et de développement du Dupixent, dans le cadre d'un cycle de cinq sessions consacrées à l'évolution du portefeuille de R&D du laboratoire. (Sudip Kar-Gupta et Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.35% REGENERON PHARMA NASDAQ +0.42%