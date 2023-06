Sanofi: obtient le statut Fast Track pour un traitement information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 09:03

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce l'obtention par Sanofi du statut ' Fast Track ' de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence des médicaments américaine, pour SAR'579 / IPH6101 pour le traitement de maladies hématologiques.



Le statut ' Fast Track ' a été conçu pour faciliter le développement et accélérer l'évaluation réglementaire des médicaments destinés au traitement de maladies graves et pouvant répondre à des besoins médicaux non-satisfaits.



SAR'579/IPH6101, le candidat-médicament le plus avancé issu de la plateforme ANKET®, est un NK Cell Engager trifonctionnel anti-CD123 engageant les récepteurs NKp46 et CD16 issu d'une collaboration de recherche entre Innate Pharma et Sanofi, aujourd'hui développé par Sanofi.



' Il est prometteur de voir SAR'579 / IPH6101 recevoir le statut Fast Track de la FDA aux Etats-Unis pour le traitement de maladies hématologiques et nous félicitons notre partenaire Sanofi pour cette étape, ' commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma.