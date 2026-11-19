information fournie par Boursorama avec AFP • 19/11/2026 à 10:56

Sanofi obtient deux autorisations, dans la maladie de Gaucher et un vaccin contre la rage

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi l'approbation aux Etats-Unis d'un traitement qu'il développe contre une forme particulière de la maladie de Gaucher et l'autorisation de mise sur le marché européen d'un vaccin de nouvelle génération contre la rage.

Le comprimé Infilbray (venglustat), a été "approuvé aux États-Unis comme le premier médicament indiqué dans le traitement des manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3", indique géant pharmaceutique français dans un communiqué.

La maladie de Gaucher, héréditaire, résulte d'un déficit en une enzyme, qui peut provoquer un trouble de la coordination des mouvements et des problèmes cognitifs.

Elle comprend plusieurs formes, dont une dite MG3 qui peut entraîner des manifestations neurologiques.

Le venglustat est aussi en cours d'examen réglementaire dans l'Union européenne et notamment au Japon.

Dans un autre communiqué, Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé VaxRabeo (virus de la rage inactivé, souche Wistar) "pour toutes les tranches d’âge".

Ce vaccin est formulé pour minimiser le risque de réactions allergiques et a une durée de conservation plus longue que les vaccins contre la rage actuels de Sanofi (Verorab et Imovax Rabies). Il présente aussi une meilleure thermostabilité, selon le groupe.