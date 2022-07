Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: objectif de BNPA rehaussé pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 08:07









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce relever sa perspective de BNPA des activités pour l'ensemble de 2022, l'anticipant désormais en croissance d'environ 15% à TCC (taux de changes constants), 'sauf événements majeurs défavorables imprévus'.



Le géant français de la santé publie un BNPA des activités de 1,73 euros, en hausse de 25,4% à données publiées et de 16,7% à TCC au titre du deuxième trimestre 2022, portée par une marge opérationnelle des activités augmentée de 1,3 point à 27,2%.



Cette dernière a été soutenue par les gains de productivité et la déconsolidation d'Euroapi, tandis que les ventes, à plus de 10,1 milliards d'euros, ont augmenté de 15,7% (+8,1% à TCC), portées par Dupixent, les maladies rares, les vaccins et la santé grand public.





