Sanofi : objectif de BNPA rehaussé pour 2021

(CercleFinance.com) - Sanofi rehausse son objectif de BNPA des activités 2021, l'anticipant maintenant en croissance de l'ordre de 12% à TTC (taux de changes constants) 'sauf événements majeurs défavorables imprévus', l'effet des changes étant estimé à environ -4 à -5%. Sur son deuxième trimestre 2021, le géant de la santé affiche un BNPA des activités de 1,38 euro, en hausse de 7,8% à données publiées et de 16,4% à TCC, 'portée par des ventes solides et l'efficacité opérationnelle'. A 8,74 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de Sanofi a augmenté de 6,5% en publié et de 12,4% à TCC, une croissance des ventes à deux chiffres essentiellement soutenue par Dupixent et les vaccins.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.22%