Sanofi : objectif de BNPA rehaussé pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 08:07









(CercleFinance.com) - Sanofi indique réviser à la hausse son anticipation de BNPA des activités pour 2021, l'attendant maintenant en croissance de l'ordre de 14% à taux de changes constants (TCC), sauf événements majeurs défavorables imprévus. Sur le troisième trimestre 2021, le BNPA des activités s'est établi à 2,18 euros, en hausse de 19,1% à données publiées comme à TCC, pour une marge opérationnelle des activités qui a progressé de 2,2 points à 34,1%. Cette progression reflète l'amélioration de la marge brute et la poursuite du strict contrôle des dépenses, ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% à 10,4 milliards d'euros, 'porté par la forte croissance de Dupixent, des vaccins et de la santé grand public'.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.35%