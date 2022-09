Sanofi: nouvelles données présentées sur Dupixent information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 10:57

(CercleFinance.com) - Vingt-cinq résumés scientifiques évaluant Dupixent® (dupilumab) dans la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfance à l'âge adulte, le prurigo nodulaire et l'urticaire chronique spontanée seront présentés au congrès 2022 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV) du 7 au 10 septembre.



Ces données viennent s'ajouter à un nombre croissant de preuves cliniques et du monde réel illustrant le bénéfice potentiel de Dupixent.



Les nouvelles analyses de l'essai pivot chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère seront présentées sur huit posters.



Des données concernant des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère âgés de 6 ans et plus seront également présentées ainsi que des résultats récents d'un essai de phase 3 du dupilumab montrant une amélioration des signes et des symptômes chez les adultes atteints de prurigo nodulaire.



Les utilisations potentielles du dupilumab dans le prurigo nodulaire, l'urticaire chronique spontanée et la pemphigoïde bulleuse sont actuellement en cours de développement clinique, et la sécurité et l'efficacité n'ont pas été entièrement évaluées par les autorités réglementaires.