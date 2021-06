Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : nouvelles données pour le RCP de Dupixent Cercle Finance • 28/06/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que les données de sécurité à long terme tirées d'une étude menée auprès d'adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère traités par Dupixent vont être ajoutées au Résumé des caractéristiques du produit (RCP). Ces données, tirées de la prolongation en ouvert d'une étude, à groupe de traitement unique pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, montrent un profil de sécurité généralement cohérent avec les observations des essais pivots contrôlés de phase III. La prolongation en ouvert a permis d'évaluer la sécurité à long terme d'une dose hebdomadaire de 300 mg de Dupixent chez des adultes qui avaient participé aux essais consacrés à ce médicament ou avaient été sélectionnés pour un essai de phase III.

