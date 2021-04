Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : nouvelles données positives relatives à Dupixent Cercle Finance • 23/04/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que de nouvelles analyses des données relatives à Dupixent (dupilumab)confortent son profil de sécurité et d'efficacité à long terme chez les patients atteints de dermatiteatopique, dès l'âge de6 ans. Les données de plusieurs analyses seront présentées à l'occasion au congrès de l'AmericanAcademyofDermatology(AAD VMX 2021)du 23 au 25 avril, ainsi qu'au 20èmeCongrès annuel de la Société européenne de dermatologie pédiatrique(ESPD 2021),du 12 au 14 mai. ' La profondeur et l'ampleur des donnéesqui seront présentées aux congrès de l'AADet de l'ESPDconfirment l'intérêt d'un traitement parDupixentchez l'adulte, l'adolescent et l'enfantà partir de six ans',a indiqué le docteurNaimishPatel,Responsable Monde du Développement en Immunologie et InflammationdeSanofi.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.40%