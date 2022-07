Sanofi: nouvelles données positives pour fitusiran information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données positives de l'étude ATLAS-PPX de phase III sur l'efficacité et la sécurité d'un dose mensuelle de fitusiran (80 mg) chez des adultes et adolescents atteints d'hémophile A ou B sévère ayant reçu antérieurement un traitement prophylactique.



Une prophylaxie par fitusiran a réduit de 61% les saignements chez les patients, comparativement à une prophylaxie antérieure par facteur de remplacement ou par agent court-circuitant, atteignant ainsi son critère d'évaluation primaire.



Ces données ont été présentés dans le cadre d'une séance sur l'actualité de dernière minute du Congrès 2022 de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH).



Sanofi étudie actuellement l'efficacité et la sécurité du fitusiran dans le cadre des essais en cours selon un protocole modifié prévoyant l'administration de doses plus faibles et un espacement des injections.