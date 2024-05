Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouvelles données positives pour Beyfortus information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son Beyfortus a permis de réduire de 82% le risque d'hospitalisations dues au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons de moins de six mois, par rapport à ceux n'ayant pas été immunisés contre le VRS.



Ces données positives, publiées dans The Lancet, sont les résultats intermédiaires de l'étude en cours NIRSE-GAL, étude de trois ans menée en Galice. Elles correspondent à la première saison de circulation du VRS depuis l'introduction du Beyfortus.



Ces résultats confortent les données obtenues dans le cadre d'études cliniques pivots et de l'essai clinique de phase IIIb HARMONIE, mené dans des conditions proches de la vie réelle, ayant démontré la haute efficacité du Beyfortus.





