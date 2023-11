Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: nouvelles données positives dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données positives dans le cadre d'un second essai de phase III évaluant son Dupixent dans la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), des résultats qui permettent d'accélérer la soumission à la FDA des Etats-Unis, selon le géant de la santé.



L'essai NOTUS a en effet atteint son critère d'évaluation primaire avec une diminution significative des exacerbations de 34%, comparativement au placebo, chez les patients qui présentent une forme modérée à sévère de BPCO avec inflammation de type 2.



Dupixent a permis d'obtenir une amélioration rapide et significative de la fonction respiratoire, comparativement au placebo, à la semaine 12. Le dépôt d'une demande de licence supplémentaire de produit biologique est prévu avant la fin de 2023.





