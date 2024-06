Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouvelles données positives dans l'hémophilie information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la présentation de nouvelles données sur son portefeuille de produits contre l'hémophilie, à l'occasion du Congrès de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), qui se tiendra du 22 au 26 juin à Bangkok en Thaïlande.



'Les résultats intermédiaires de l'étude de phase III au long cours XTEND-ed montrent que l'administration d'ALTUVIIIO, une fois par semaine, continue de conférer une protection hautement efficace contre les saignements', met-il ainsi en avant.



Le géant français de la santé ajoute que des nouvelles données de l'étude de phase III ATLAS confirment le potentiel prophylactique du fitusiran chez les personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs.



Des demandes d'approbation du fitusiran pour le traitement de l'hémophilie A ou B de l'adulte et de l'adolescent, avec ou sans inhibiteurs, ont été soumises en Chine, au Brésil, ainsi qu'aux États-Unis où la FDA devrait rendre sa décision le 28 mars 2025.





