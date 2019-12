Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : nouvelle stratégie présentée avant le CMD Cercle Finance • 10/12/2019 à 07:22









(CercleFinance.com) - Avant son Capital Markets Day, Sanofi expose par communiqué ses 'quatre grandes priorités stratégiques : recentrer le portefeuille, accélérer l'innovation scientifique, accroître l'efficacité opérationnelle et repenser les manières de travailler'. Le géant français de la santé aura pour principaux leviers de croissance Dupixent et les vaccins, et visera à intensifier les efforts de R&D sur six médicaments 'ayant le potentiel de transformer la prise en charge des patients'. Sanofi cherchera à améliorer son efficacité opérationnelle pour financer la croissance et à renforcer sa marge opérationnelle des activités. Enfin, il adaptera son organisation avec trois entités principales et une entité santé grand public autonome.

