Sanofi: nouvelle indication recommandée pour Dupixent

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé d'étendre les indications de son Dupixent dans l'UE pour le traitement de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2 chez l'enfant âgé de six à 11 ans.



Cet avis favorable est motivé par les résultats d'un essai pivot ayant montré que Dupixent réduit significativement les crises d'asthme sévères et améliore la fonction respiratoire des enfants de cette tranche d'âge, et qui ont conforté le profil de sécurité bien établi du produit.



La Commission européenne devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois. Pour l'heure, Dupixent est approuvé dans une ou plusieurs indications dans plus de 60 pays. Plus de 350.000 patients dans le monde ont été traités par ce médicament.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.42%