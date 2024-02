Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouvelle indication pour Dupixent au Japon information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le ministère japonais de la Santé a autorisé la fabrication et la commercialisation de Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) des 12 ans et plus, inadéquatement contrôlés par les médicaments existants.



'Le Japon est le premier pays à approuver Dupixent dans cette indication, ce qui souligne la valeur de ce médicament comme nouvelle option thérapeutique pour la prise en charge des patients qui présentent des besoins médicaux non pourvus', souligne le géant de la santé.



L'UCS est la cinquième indication approuvée de Dupixent au Japon et la sixième à l'échelle mondiale. Cette approbation se fonde sur un essai de phase III ayant montré que le produit réduit significativement les démangeaisons, comparativement au placebo.





