Cercle Finance • 22/02/2021 à 11:50
Sanofi : nouvelle étude de phase II avec GSK dans la Covid-19









(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent le lancement d'une nouvelle étude de phase II avec 720 volontaires âgés de plus de 18 ans visant à sélectionner la dose d'antigènes la plus appropriée pour l'évaluation de phase III de leur candidat-vaccin adjuvanté contre la Covid-19. 'Si les résultats sont positifs, l'essai de phase III devrait débuter au deuxième trimestre de 2021 et la disponibilité du vaccin est attendue au quatrième trimestre de 2021', précisent les deux géants de la santé. Parallèlement à cette nouvelle étude de phase II et compte tenu de l'émergence de nouveaux variants du SARS-CoV-2 dans le monde et de leur impact potentiel sur l'efficacité des vaccins, Sanofi a commencé des recherches sur les nouveaux variants.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.34%