Sanofi: nouvelle directrice des affaires corporate du groupe

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la nomination de Audrey Duval Derveloy, présidente de Sanofi France en tant que vice-présidente exécutive, directrice des affaires corporate du groupe de Sanofi.



Audrey Duval Derveloy deviendra membre du comité exécutif, sous la responsabilité de Paul Hudson, directeur général, et sera basée à Paris. Sa nomination est effective au 1er juillet 2024.



Dans son nouveau rôle, elle sera responsable de l'engagement des parties prenantes de Sanofi à l'échelle mondiale. Elle supervisera également la stratégie de responsabilité sociale d'entreprise de Sanofi, laGlobal Health Unit- l'entité de santé mondiale à but non lucratif,et laFoundation S.





