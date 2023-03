Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sanofi: nouvelle approbation pour Dupixent information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de six mois à cinq ans candidat à un traitement systémique.



Avec cette approbation, la troisième accordée à Dupixent par Bruxelles au cours des quatre derniers mois, Dupixent devient le premier et le seul médicament ciblé indiqué pour le traitement des enfants de cette tranche d'âge en Europe et aux États-Unis.



'Dupixent est désormais une option thérapeutique pour près de 80.000 nourrissons et jeunes enfants présentant une dermatite atopique sévère non contrôlée en Europe', souligne le géant pharmaceutique français.



Cette approbation s'est fondée sur un essai de phase III, qui a notamment montré qu'environ sept fois plus de patients traités par Dupixent ont présenté une peau normale ou quasi-normale, avec une réduction de la sévérité globale de la maladie, comparé au placebo.