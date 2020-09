Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : nouveaux résultats positifs pour Dupixent Cercle Finance • 08/09/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce de nouveaux résultats positifs relatifs à un essai de prolongation de phase III en ouvert de Dupixent chez des adultes et adolescents souffrant d'asthme modéré à sévère, qui seront présentés au Congrès international de la Société européenne de pneumologie. Ces données ont montré que les profils de sécurité et d'efficacité observés dans le cadre des essais antérieurs consacrés à ce médicament se sont maintenus pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, indique le groupe de santé. Les résultats des analyses concernent plus de 2.200 patients qui avaient participé aux essais antérieurs de Dupixent dans le traitement de l'asthme, dont trois essais pivots d'une durée comprise entre 24 et 52 semaines.

