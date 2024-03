Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouveaux résultats positifs en dermatite atopique information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part des résultats positifs de la partie 2 de l'étude de phase IIb STREAM-AD relatifs à l'amlitelimab, qui confortent son potentiel de meilleur médicament de sa catégorie en termes de maintien de la réponse dans le traitement de la dermatite atopique.



Ces données de dernière heure présentées au Congrès 2024 de l'American Academy of Dermatology (AAD), à San Diego, montrent des améliorations soutenues des signes et symptômes de la maladie hors traitement par amlitelimab pendant 28 semaines.



Le géant français de la santé ajoute que la durabilité de la réponse au traitement conforte l'intérêt d'un dosage trimestriel et que la réduction soutenue des biomarqueurs donne à penser que l'inhibition d'OX40L permet un contrôle durable de la maladie.





