Sanofi: nouveau président du comité des nominations

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son conseil d'administration a nommé Gilles Schnepp, administrateur indépendant du groupe, comme président du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, en remplacement de Serge Weinberg.



Ce dernier a en effet perdu sa qualité d'administrateur indépendant au cours de ce mois de décembre 2021, après 12 ans de mandat au sein du conseil d'administration du groupe de santé et ce en application du Code Afep-Medef.



Le mandat de Serge Weinberg arrivant à échéance à l'issue de l'AG 2023, cette décision permettra de poursuivre la préparation de sa succession dans les meilleures conditions. Du fait de sa nomination, Gilles Schnepp quitte ses fonctions au sein du comité d'audit.





