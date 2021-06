Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : nouveau plan mondial d'actionnariat salarié mondial Cercle Finance • 07/06/2021 à 18:07









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement, ce jour, de 'Action 2021',un plan d'actionnariat salarié mondialouvert à92000salariés dans 73 pays. Àcompterd'aujourd'hui, les actions seront proposéesau prix de souscription de 69,38 E, soit une décote de 20 % par rapport à la moyenne des vingt cours d'ouverture de l'action Sanofi du 6 mai au 2 juin 2021. 'Laparticipationrecord au plan d'actionnariat salariéde l'an derniera démontré l'attachement denoscollaborateurs à l'entreprise, à sa croissance et à sastratégie de long terme',note Paul Hudson, DirecteurGénéral de Sanofi. 'Nous souhaitons que nos salariés aient la possibilité d'être toujours plus associés aux succès de Sanofi en partageant également sa performance', a-t-il ajouté. En 2020, le plan d'actionnariat salarié avait vu son taux de souscription global dépasser les36%, portant àplus de 33000le nombre decollaborateurs deSanofiayant choisid'investir dans l'entreprise.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.12%