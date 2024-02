Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouveau directeur financier début avril information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Sanofi annonce que François-Xavier Roger sera nommé directeur financier du groupe de santé et membre de son comité exécutif, à compter du 1er avril.



Il sera basé à Paris et succèdera à Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon qui a choisi de quitter Sanofi pour prendre la tête d'Apprentis d'Auteuil, Fondation qui accompagne les jeunes en difficulté.



François-Xavier Roger rejoint Sanofi après avoir été le directeur financier de Nestlé pendant plus de huit ans, 'où il a été reconnu comme un leader financier expérimenté qui a contribué de manière importante à la création de valeur de la société'.





