Sanofi: met fin au programme sur l'amcenestrant information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 14:14









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce mettre un terme au programme mondial de développement clinique de l'amcenestrant, un dérégulateur sélectif expérimental des récepteurs des oestrogènes (SERD) par voie orale.



Cette décision repose sur les résultats d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée des données de l'essai de phase III AMEERA-5 qui a évalué l'amcenestrant en association avec du palbociclib, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein au stade avancé.



Sanofi affiche un PER 2022 de 12 fois avec un rendement proche de 4%.





