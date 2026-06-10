Sanofi met fin à l'étude de phase 3 "MOBILIZE" du riliprubart

Sanofi SASY.PA a annoncé mecredi mettre fin à l’étude de phase 3 "MOBILIZE" du riliprubart, testé chez des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), une analyse indépendante ayant déterminé qu'elle ne démontrerait probablement pas une efficacité suffisante.

"La poursuite des autres études en cours sur le riliprubart, notamment l’étude de phase 3 VITALIZE (...) chez des patients atteints de PIDC et traités par immunoglobuline intraveineuse (IgIV), sera évaluée en conséquence", déclare le laboratoire français dans un communiqué.

Sanofi précise que l'arrêt de l'étude n'entraînera pas de coût financier significatif et maintient ses prévisions financières 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)