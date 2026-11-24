Le laboratoire français a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'Insmed. Cette annonce confirme ainsi les rumeurs apparues en fin de semaine dernière. Pour cette opération, entièrement en numéraire, Sanofi va débourser 41 milliards de dollars (37,6 milliards d'euros), soit 175 dollars par action.

Pour financer cette transaction approuvée par les conseils d'administration des deux groupes, le laboratoire français mobilisera une combinaison de dette et de trésorerie disponible. Malgré l'ampleur de l'investissement, Sanofi confirme le maintien de sa politique de dividende progressif, prévoit de conserver une solide notation de crédit et anticipe un désendettement rapide grâce à la génération de trésorerie de l'entité combinée. L'opération, qui est sans impact sur les prévisions financières 2026 du groupe, devrait devenir relutive sur le bénéfice net par action des activités d'ici la fin 2028. Sa finalisation est attendue au premier semestre 2027, sous réserve de l'aval des actionnaires d'Insmed et des autorités réglementaires.

Avec ce rachat, le plus important pour le groupe depuis Aventis en 2004 (54 milliards d'euros), Sanofi va renforcer sa présence dans l'immunologie et les maladies respiratoires rares en mettant la main sur deux médicaments déjà commercialisés, tous deux premiers traitements approuvés dans leur indication. Le Brinspuri, lancé aux Etats-Unis en août 2025 contre la bronchectasie non liée à la mucoviscidose, a déjà atteint le statut de blockbuster avec 1,09 milliard de dollars de chiffre d'affaires au 30 septembre 2026. L'Arikayce, un traitement antibactérien inhalé contre certaines infections pulmonaires a de son côté généré 433,8 millions de dollars de revenus en 2025 ( 19% sur un an) et fait l'objet d'une procédure d'examen prioritaire des autorités sanitaires américaines.

L'accord inclut également le TPIP, un candidat-médicament en phase 3 destiné à l'hypertension et à la fibrose pulmonaires, que Sanofi identifie comme un potentiel moteur de croissance au-delà de 2030. Pour Belen Garijo, directrice générale de Sanofi, cette opération "va accélérer de manière significative notre trajectoire de croissance à moyen et long terme". Le PDG d'Insmed, Will Lewis, salue quant à lui une transaction qui offre "une valeur en numéraire immédiate et certaine" à ses actionnaires.