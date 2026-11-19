(Zonebourse.com) - Le titre Sanofi s'affiche en repli depuis le début de la séance et cède actuellement 2,70%, à 83,93 euros malgré deux bonnes nouvelles. Depuis, Bloomberg a annoncé que le géant français de la pharmacie lorgnerait sur la société américaine Insmed.

Le média américain, qui cite des sources proches du dossier, indique que Sanofi étudierait une acquisition d'Insmed, ce qui pourrait constituer la plus importante opération de fusion-acquisition du Français depuis plusieurs années.

Le titre Insmed qui réagit positivement à cette rumeur ( 14,22%, à 136,83 dollars) a toutefois perdu près de 30% de sa valeur depuis le début de l'année, sans compter son envolée du jour. Sa capitalisation boursière revient ainsi à environ 26,3 milliards de dollars. A titre de comparaison, la capitalisation de Sanofi s'élève à 103 milliards d'euros.

Les investisseurs attendent depuis longtemps une annonce de ce type pour Sanofi qui va devoir faire face à la perte de brevets pour son produit phare le Dupixent d'ici 2030. Ce traitement a généré 5,687 milliards d'euros de revenus pour Sanofi au troisième trimestre 2026, soit près de 40% du chiffre d'affaires total.

D'autres grands laboratoires sont confrontés à ce même type de problèmes et les cibles pour trouver les futurs blockbusters sont de plus en plus chères.

Lors de la publication des résultats du troisième trimestre le 30 octobre dernier, Belén Garijo, la directrice générale du groupe avait indiqué : "l'entreprise tout entière se mobilise pour piloter sa trajectoire après Dupixent au cours de la prochaine décennie, avec une priorité : protéger les résultats au-delà de la perte d'exclusivité de Dupixent. Sanofi a déjà pris des mesures destinées à améliorer sa productivité en R&D. Les activités de business development et de fusions-acquisitions seront essentielles pour compléter cette transformation".

Insmed est un laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans le développement et la commercialisation de thérapies ciblant les maladies graves et rares (notamment pulmonaires, inflammatoires et neuromusculaires). Ce positionnement de premier plan dans les maladies rares et respiratoires, combiné au fort potentiel commercial de ses traitements comme le Brensocatib et le TPIP, en font une cible privilégiée pour les grands groupes pharmaceutiques.

En outre, Insmed a récemment nommé Paul Hudson en tant qu'administrateur indépendant de son conseil d'administration, qui n'est autre que le prédécesseur de Belén Garijo à la tête de Sanofi, ce qui pourrait faciliter les négociations.

Ce matin, Sanofi avait annoncé deux bonnes nouvelles, son VaxRabeo, vaccin contre la rage de nouvelle génération, a été validé dans l'Union européenne pour tous les âges, tandis que l'Infilbray a été approuvé aux Etats-Unis comme le premier médicament indiqué dans le traitement des manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3.

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