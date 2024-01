Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi : locomotive du CAC40, se hisse au-delà de 93,5E information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Sanofi, locomotive du CAC40, se hisse au-delà de 93,5E et va tenter d'aller soulever la résistance des 96E du 12 janvier.

Le titre pourrait ensuite de retracer les 98,3E (plancher du 23/10/2023) puis les 100E (('gap' du 26/10).





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.58%