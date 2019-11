Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : locomotive du CAC40 avec +3% à 85,4E Cercle Finance • 21/11/2019 à 17:36









(CercleFinance.com) - Sanofi s'impose comme locomotive du CAC40 avec +3% à 85,4E: le titre tutoie son zénith annuel des 85,25E du 26 septembre. Le titre avait inscrit un record d'ouverture à 86E le 31 octobre qui pourrait constituer un objectif secondaire de retracement de ce zénith.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.44%