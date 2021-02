Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : Libtayo approuvé dans le CBC avancé aux Etats-Unis Cercle Finance • 10/02/2021 à 07:26









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé l'inhibiteur de PD-1 Libtayo (cemiplimab-rwlc), qui devient le premier médicament d'immunothérapie indiqué pour le traitement des patients atteints d'un carcinome basocellulaire (CBC) au stage avancé. Le géant français de la santé précise qu'une approbation complète a été accordée pour les patients atteints de CBC localement avancé et qu'une approbation accélérée a été octroyée pour les patients atteints de CBC métastatique. Cette approbation aux États-Unis fait suite à une évaluation prioritaire de la FDA, procédure réservée aux médicaments représentant une amélioration significative en termes de sécurité ou d'efficacité pour le traitement de maladies graves.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.42%