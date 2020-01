Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : Liberum dégrade, le titre trébuche Cercle Finance • 22/01/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - L'action Sanofi signe la plus forte baisse du CAC 40 ce mercredi à la Bourse de Paris, victime d'une dégradation de recommandation de la part de Liberum. Vers 9h45, le titre du groupe biopharmaceutique recule de 1,1% à 90,4 euros, quand le CAC 40 progresse de presque 0,4%. Dans une note consacrée au secteur de la santé en Europe, Liberum explique être passé à 'conserver' sur la valeur, contre un précédent conseil d'achat, tout en relevant son objectif de cours de 90 à 99 euros. Cette dégradation prend en compte la solide performance du titre, qui s'est adjugé près de 24% sur l'année écoulée, explique-t-il dans la note. Après la mise en place d'une nouvelle équipe de direction et le lancement d'un plan stratégique pluriannuel visant à proposer de nouveaux produits 'différenciés', l'action s'est fortement appréciée et évolue désormais à des niveaux de valorisation que le courtier britannique juge 'appropriés'.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.54%