Sanofi : les prévisions de résultats d'un analyste

(CercleFinance.com) - Sanofi doit publier ses résultats du 2ème trimestre 2021 le 29 juillet. Goldman Sachs s'attend à un chiffre d'affaires de 8,37 milliards d'euros et un BPA des activités de 1,31 E par rapport au consensus Visible Alpha de 8,36 milliards d'euros et 1,21 E. Cela correspond à un taux de croissance du BPA des activités de 20% par rapport au BPA du 2T20 de 1,18 E ' indique l'analyste. ' Compte tenu de la solidité des résultats de Sanofi au 1er trimestre 2021 et de nos perspectives supérieures au consensus pour le 2ème trimestre, nous voyons des prévisions positives de Sanofi pour 2021 '. Goldman Sachs maintient son conseil à achat sur Sanofi avec un objectif de cours relevé à 109 E (contre 105 E).

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.03%