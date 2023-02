Sanofi: les prévisions de Credit Suisse pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - Sanofi a publié un BNPA des activités de 8,26 euros au titre de l'année 2022, en hausse de 25,9% (+17,1% à taux de changes constants), et a indiqué avoir atteint ses objectifs de moyen terme de marge opérationnelle à 30% et d'économie de coûts de 2,5 milliards d'euros.



' Les facteurs défavorables sont plus fort et les prévisions pour l'exercice 2023 ne prévoient qu'une croissance à un chiffre du BPA ' indique l'analyste.



' Nous réduisons le BPA de l'activité 2023 de 6,5%. Nous prévoyons une croissance du BPA de 3% pour l'exercice 2023. Nous visons des marges de 32,5% pour l'exercice 2025, contre des prévisions de >32% ' rajoute Credit Suisse.



L'analyste indique que Sanofi se négocie sur la base d'un PER 2023 de 10,9x, soit une décote de 31% par rapport à ses homologues européens. Crédit suisse maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 114 E sur Sanofi.