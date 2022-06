Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: les droits sur Libtayo cédés à Regeneron information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé jeudi avoir cédé à son partenaire américain Regeneron les droits de licence exclusifs sur l'anticancéreux Libtayo à l'échelle mondiale.



Aux termes de l'accord, le groupe biopharmaceutique américain recevra un paiement initial de 900 millions de dollars, assorti de redevances de 11% sur les ventes nettes mondiales du médicament.



Sanofi sera également éligible à un paiement d'étape lié à l'atteinte d'objectifs réglementaires de 100 millions de dollars, ainsi qu'à des versements en lien avec les ventes susceptibles d'atteindre 100 millions de dollars au cours des deux prochaines années.



L'accord de collaboration et de licence conclu par les deux groupes en 2015 prévoyait jusqu'ici le partage à égalité des bénéfices générés par les ventes de Libtayo.



Si Sanofi et Regeneron commercialisaient conjointement ce produit aux Etats-Unis, c'est Sanofi qui en était l'unique responsable de sa commercialisation ailleurs dans le monde.



La réalisation de cette opération, qui reste soumise aux autorisations des autorités de la concurrence, devrait être définitive au troisième trimestre de 2022.



Regeneron a également prévu de faire passer de 10% à 20% la part des bénéfices reversés à Sanofi au titre du remboursement des dépenses de développement financées par Sanofi dans le cadre de leur collaboration dans le domaine des anticorps.



A la Bourse de Paris, l'action Sanofi progressait de 1% jeudi suite à cette annonce tandis que le titre Regeneron était attendu en petite baisse de 0,1% à l'ouverture de New York.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.05%