Sanofi: les avis des brokers après les objectifs de Dupixent information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 14:50

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence consacrée à son médicament phare en immunologie Dupixent (dupilumab), Sanofi indique revoir à la hausse le chiffre d'affaires du produit en rythme de croisière, le portant ainsi à plus de 13 milliards d'euros.



'Les résultats des essais cliniques pivots menés dans la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) attendus en 2023 pourraient motiver une nouvelle révision à la hausse des prévisions de ventes de Dupixent', ajoute le géant français de la santé.



Suite à l'annonce de l'augmentation de l'objectif de ventes pour le plus grand médicament de la société, Dupixent, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 122 E.



' Cette hausse est comme prévu, mais ce n'est pas aussi important que nous le pensions. Nous anticipions plus de 15 milliards d'euros ' indique UBS.



Le groupe a fait part de son ambition de quadrupler les revenus de sa franchise Immunologie d'ici la fin de la décennie souligne Goldman Sachs.



A plus long terme, Sanofi met en avant plusieurs aspects de son portefeuille plus large en Immunologie, notamment trois candidats pour le traitement de la dermatite atopique, deux candidats supplémentaires pour une utilisation potentielle chez les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer.



' Nous considérons que la mise à jour est globalement encourageante par rapport aux ambitions à long terme. Comme le consensus, nous prévoyons des revenus de Dupixent de 13,8 milliards d'euros/11,7 milliards d'euros en 2026E et nous considérons que l'objectif révisé de >13 milliards d'euros (hors BPCO) comme un soutien à ces perspectives ' indique Goldman Sachs.



' Toutefois, nous notons que les récents commentaires des investisseurs suggèrent des perspectives plus optimistes, avec des attentes pouvant atteindre >15 milliards d'euros '.



Goldman Sachs reste acheteur sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours à 12 mois de 127 E.