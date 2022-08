Sanofi: les avis des brokers après la chute de 16% en 3 mois information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 16:20

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un repli de près de 12% en un mois et de 16% en 3 mois.



Stifel a annoncé mardi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Sanofi, qu'il ramène de 119 à 105 euros, suite à une période estivale qualifiée d''affreuse' pour le groupe biopharmaceutique français.



Le courtier rappelle que les derniers mois se sont caractérisé par l'échec de deux projets cliniques, l'amcenestrant et le tolebrutinib, et par l'émergence du dossier Zantac, qui ne prend pas une très bonne tournure selon lui.



'A eux trois, ces éléments remettent en question la capacité de Sanofi à maintenir une dynamique favorable, ce qui justifie de marquer une pause jusqu'à ce qu'au moins deux de ces trois facteurs évoluent notablement fin 2022 ou début 2023', ajoute-t-il.



S'il maintient une recommandation d'achat sur le titre, Stifel souligne que l'action ne dispose pas des atouts suffisants pour figurer parmi ses valeurs préférées au sein du secteur.



Oddo estime pour sa part que ce mois d'août a été extrêmement pénalisant pour Sanofi. 3 aspects expliquent la pression sur le titre bien que l'analyste l'estime surévaluée.



' 1/ L'ensemble des essais de Tolebrutinib ont été mis en hold. Pour rappel, la FDA avait déjà mis en hold ces essais aux Etats-Unis suite à des complications hépatiques après la prise du médicament. Nous croyons qu'une reprise du recrutement avant la fin de cette année devrait rassurer les investisseurs et ne changeons pas à ce stade nos hypothèses de ventes concernant le médicament : pic de ventes de 1.5 MdE en 2029e ' indique Oddo.



' 2/ Le procès de Zantac (OTC drug contre les brulures d'estomac) a pour but de démontrer si le médicament pourrait entrainer des cancers et si les groupes pharmaceutiques le distribuant avaient omis des informations. Concernant Sanofi, nous croyons que le risque est à ce jour limité. Nous maintenons notre première opinion publiée début août en considérant schématiquement 250 000 $ par plaignant et que 50% des plaintes sont démontrées, nous arriverions à un montant global de 12.5 Md$ à partager entre les 4 sociétés principalement impliquées, à savoir 2-4 Md$ par société '.



' 3/ Arrêt du développement d'Amcenestrant (SERD oral) : cet échec rappelle principalement les difficultés du groupe français à délivrer au niveau de son pipeline. Après l'échec en début d'année d'AMEERA-3 en 2ème ligne, nous étions prudents sur le développement de cet actif avec seulement 320 ME de ventes probabilisées en pic. Nous retirons de notre modèle ce développement, qui n'a pas d'impact notable sur nos estimations du groupe '.



Suite à cette pression boursière lors de ce dernier mois, Oddo estime que la valorisation de Sanofi est attractive. L'analyste confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 116 E.