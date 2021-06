Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : le vaccin pédiatrique Vaxelis commercialisé aux USA Cercle Finance • 01/06/2021 à 14:31









(CercleFinance.com) - Sanofi et son partenaire américain Merck ont annoncé mardi la mise sur le marché aux Etats-Unis de Vaxelis, leur vaccin pédiatrique 'six en un', plus de deux ans après son autorisation par la FDA. Ce vaccin combiné hexavalent est indiqué contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les bactéries invasives à haemophilus influenzae de type b Il peut être administré aux enfants à partir de six semaines et jusqu'à quatre ans. Le vaccin avait été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) en décembre 2018.

