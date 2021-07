Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : le vaccin Covid examiné par l'EMA information fournie par Cercle Finance • 20/07/2021 à 17:38









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament a annoncé aujourd'hui que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a lancé un examen continu de Vidprevtyn, le vaccin Covid développé par Sanofi Pasteur. La décision du CHMP de lancer l'examen continu s'appuie sur des résultats préliminaires d'études de laboratoire et d'études cliniques précoces chez l'adulte, qui suggèrent que le vaccin déclenche la production d'anticorps ciblant le SRAS-CoV-2 et protégerait donc contre la maladie. L'EMA évaluera les données au fur et à mesure qu'elles seront disponibles pour décider si les avantages du vaccin l'emportent sur les risques. L'examen continu se poursuivra jusqu'à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour une demande formelle d'autorisation de mise sur le marché, indique l'EMA.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.37%