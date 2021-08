Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : le titre profite de l'annonce de l'acquisition information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse ce matin après l'annonce de son intention d'acquérir la société Translate BIO. Le groupe va acquérir l'ensemble de la société au prix de 38 $ par action ce qui valorise Translate Bio à 3,2 Md$. Ce prix par action représente une prime de 56%. Oddo estime que les possibilités de développements futurs et le gain de temps dans la course à l'ARNm justifient l'intérêt de l'acquisition de cette plateforme. L'analyste confirme sa recommandation Surperformance avec un objectif de cours de 108 E. ' Suite à l'acquisition de Tidal Therapeutics au printemps dernier, suivi de Translate Bio, Sanofi a dorénavant quelques cartes en main pour avancer en propre dans cette technologie ' rajoute Oddo.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.56%