Sanofi : le titre gagne 1%, un broker à l'achat

(CercleFinance.com) - L'action Sanofi gagne 1% à Paris alors que plus tôt dans la journée, UBS a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 99 à 101 euros, ce qui implique un potentiel de hausse de 25% pour le titre, après la dernière journée investisseurs du géant français de la santé. 'Les médicaments généraux ne constituent pas le point d'attention habituel, mais un nouvel objectif explicite de ventes à horizon 2025 implique des relèvements des estimations du consensus à moyen terme', estime le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.52%