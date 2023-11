Sanofi: le PNF enquête depuis mars sur une manipulation de cours

Le Parquet national financier a ouvert en mars une enquête visant le géant pharmaceutique français Sanofi pour manipulation de cours, a indiqué mardi une source judiciaire, confirmant des informations de La Lettre.

Photo prise à Paris le 31 mai 2023 du siège de la multinationale pharmaceutique Sanofi. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Cette enquête préliminaire est ouverte pour "diffusion d'information fausse ou trompeuse et manipulation de cours, confiée à la brigade financière" et porte "sur la communication financière du groupe Sanofi", a confirmé cette source.

Le média La Lettre indique que cela concerne l'un des médicaments vedettes du laboratoire, le Dupixent.

Sollicitée, la source judiciaire n'a pas indiqué si des perquisitions ou gardes à vue avaient eu lieu à ce jour dans le cadre de cette enquête.

Interrogé par l'AFP, le groupe a affirmé ne pas être "au courant" d'une enquête.

Utilisé notamment pour traiter l'asthme et l'eczéma, le Dupixent - de son nom scientifique dupilumab - est un blockbuster, c'est-à-dire un médicament qui rapporte plus d'un milliard d'euros par an au laboratoire.

Outre la dermatite atopique et l'asthme, Dupixent est également approuvé dans différents pays dans le traitement de la polypose nasosinusienne (pathologie des sinus), ou encore de l'œsophagite à éosinophiles (maladie chronique de l'œsophage).

Dès son arrivée au poste de directeur général du groupe en 2019, le Britannique Paul Hudson a misé sur le potentiel du Dupixent, avec l'objectif d'élargir les ventes et d'obtenir de nouvelles autorisations thérapeutiques.

Les résultats sont fulgurants: les ventes, qui étaient de l'ordre de 380 millions d'euros au troisième trimestre 2019 grimpent à 2 milliards d'euros fin 2019. Et le médicament est commercialisé dans 34 pays contre 18 pays à l'arrivée de Paul Hudson.

Entre 2020 et 2021, elles passent de 3,5 à 5 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, Dupixent "s'approche des 11 milliards d'euros de ventes en rythme annuel", a indiqué fin octobre le directeur général Paul Hudson à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels.

Les investisseurs s'interrogent toutefois sur la dépendance du groupe à ce médicament phare dont le brevet tombera en 2031.