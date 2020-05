Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : le Dupixent approuvé par la FDA Cercle Finance • 26/05/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le groupe Sanofi annonce ce soir que la FDA a approuvé le Dupixent (dupilumab), médicament biologique pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de 6 à 11 ans. 'Dans le cadre d'un essai pivot, plus du double d'enfants traités par Dupixent et des corticoïdes topiques ont obtenu une cicatrisation complète ou quasi-complète de leur peau et plus de quatre fois plus d'entre eux une réduction des démangeaisons, comparativement à ceux traités par corticoïdes topiques seulement. Trois-quarts des patients traités par Dupixent ont obtenu une amélioration d'au moins 75% des symptômes globaux de la maladie, avec une amélioration moyenne d'environ 80%', explique le groupe.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.30%