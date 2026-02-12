 Aller au contenu principal
Sanofi-Le DG Paul Hudson sur le départ, Belén Garijo nommée pour le remplacer
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 07:41

Sanofi SASY.PA a annoncé jeudi la nomination de Belén Garijo en tant que directrice générale du groupe après que son conseil d'administration a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de son actuel directeur général Paul Hudson.

Ce dernier quittera ses fonctions de directeur général le 17 février 2026 au soir, selon un communiqué du groupe.

Belén Garijo prendra ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale de Sanofi qui se tiendra le 29 avril 2026.

"Dans l'intervalle, Olivier Charmeil, Vice President Executif Médecine Générale et membre du Comité exécutif depuis 2011, assurera les fonctions de Directeur général par intérim", est-il indiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

SANOFI

SANOFI
82,560 EUR Euronext Paris +0,44%
