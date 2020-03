Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi-Le comité d'expert de l'UE favorable à l'approbation de l'isatuximab Reuters • 27/03/2020 à 07:18









PARIS, 27 mars (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé vendredi que le comité d'experts (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable à la demande d'autorisation de mise sur le marché relative à Sarclisa(®) (isatuximab). Le CHMP recommande l'approbation de Sarclisa en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement de l'adulte présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM). La Commission européenne (CE) examinera la recommandation du CHMP, qu'elle suit généralement, et rendra une décision finale sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de Sarclisa dans l'Union européenne dans les prochains mois. Ce médicament a été approuvé aux États-Unis le 2 mars. (Jean-Michel Bélot)

